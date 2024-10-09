Россиянка впервые покорила все 14 высочайших вершин на Земле

Альпинистка из Кабардино-Балкарии Алина Пекова стала первой в истории россиянкой, которая покорила все 14 высочайших вершин на Земле, сообщает РИА Новости .

Спортсменка совершила восхождения на 14 вершин высотой больше 8 тыс. метров. До нее этого не делал ни один представитель России.

Одной из последних гор, которые покорила альпинистка, стала Шишабангма в Гималаях. Россиянка в составе команды из 29 человек поднялась на высоту 8027 метров в среду.

Отмечается, что десять из 14 высочайших вершин мира расположены в Гималаях, четыре — в Каракоруме. Восхождение на все из них считается значимым достижением в высотном альпинизме.

Ранее стало известно, что тела пятерых погибших российских альпинистов в Непале попытаются спустить с горы в четверг. Затем их отправят в Россию.