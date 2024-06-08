Россиянка рассказала о странных привычках соотечественников в США

В Соединенных Штатах сегодня проживает значительное число русскоязычного населения. Путешественница Марина Ершова в Дзен-канале рассказала о отличительных чертах и странных привычках русских в Америке, сообщает «ФедералПресс» .

«Просто огромное комьюнити русскоязычных местных жителей. Они тут работают, женятся, разводятся, лечатся и даже голосуют на выборах американского президента», — сказала Марина.

Она подчеркнула, что русских, которые переехали в США, «нельзя назвать россиянами, но и американцами они не становятся».

Туристка отметила, что у россиян в Америке можно часто встретить такое понятие, как «рунглиш». У человека в русской речи часто встречаются английские слова. С годами люди начинают забывать русские название некоторых предметов и вынуждены заменять их английскими.

По словам Марины, в США она с мужем стала ежедневно есть авокадо, так как он дешевле остальных фруктов и овощей. В России позволить себе авокадо каждый день могут «далеко не все граждане».

Путешественница добавила, что в США развита система прачечных, где американцы на выходных стирают свое белье. Из-за отсутствия стиральных машин в домах россиянам приходиться не стирать носки, а выкидывать и каждый раз покупать новые.

Ранее получивший гражданство РФ американский хоккеист Бреннан Менелл назвал самую отвратительную русскую еду. Спортсмен отметил, что в русской кухне есть несколько блюд, которые ему не понравились.