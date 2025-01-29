Россиянка помогла принять роды в самолете в небе над Гренландией

54-летняя москвичка помогла принять роды на борту самолета Uzbekistan Airways, который пролетал над Гренландией, сообщает SHOT .

Лайнер летел в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте.

Пассажирка рассказала, что над Северным Ледовитым океаном у гражданки Узбекистана, сидевшей в соседнем ряду, внезапно начались роды. Беременная летела в бизнес-классе вместе с мужем и четырьмя детьми.

Как уточнила собеседница, сначала на борту началась паника. Стюардессы стали искать врача. Этим рейсом летели сразу два доктора — женщина-акушер и хирург. Они приняли роды вместе с помогавшей им россиянкой. В итоге родился здоровый мальчик.

Он появился на свет в небе над Гренландией. Экипаж лайнера принял решение развернуть борт и совершить экстренную посадку в Исландии. Маму с новорожденным передали врачам, они находятся в местной больнице. Папа с детьми также остался в Исландии.

Малыш теперь имеет право претендовать на гражданство в Гренландии.