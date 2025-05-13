Россиянин пожаловался в УК на бомжа. Ответ удивил: «это администратор дома»

Петербуржец заявил в «управляйку» о бомже, который оказался администратором дома

Житель Санкт-Петербурга пожаловался в управляющую компанию (УК) дома на человека «бомжеватого вида», который сидел у парадной. В ответном письме управкомпания уведомила, что этот гражданин — не бомж, а новый администратор дома, сообщает «Mash на Мойке» .

Несколько недель назад житель Парголово заметил у парадной подозрительного человека, который сидел на скамейке. Горожанин посчитал его бездомным и решил отправить в УК письмо с пометкой «бомж в парадной». В обращении петербуржец поинтересовался, что это за человек.

«Уважаемый <…>, это не бомж, это — Ваш новый администратор дома», — ответили в управляющей компании.

Ранее жители улицы Туристской в Петербурге пожаловались на смертельно больного бомжа, который гуляет по парадной голышом и пугает людей.