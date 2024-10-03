Россиянин получил 10 лет колонии за видео

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за вовлеченность в деятельность запрещенной террористической организации, сообщает Бриф24 .

Как установило следствие, обвиняемый снял видео, в котором принес присягу на верность террористической организации «Легион „Свобода России“»*. Кадры он отправил другому человеку в мессенджере Telegram с намерением переехать на Украину и воевать против российской армии.

Мужчина был арестован в июле 2024 года прямо на своем рабочем месте — в петербургском автосервисе. Суд рассмотрел дело в соответствии с часть 2 статьи 205.5 УК РФ, касающейся участия в деятельности террористической организации. Обвиняемый приговорен к наказанию в виде 10 лет колонии строгого режима.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который был в одной квартире с женщиной, находящейся в состоянии клинической смерти.

*Организация признана в России террористической в марте 2023 г.