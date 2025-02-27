Россияне в зоне СВО захватили уникальный опытный советский пулемет ТКБ-521

Российским военнослужащим в зоне СВО достался крайне необычный и редкий трофей — единый пулемет Никитина-Соколова (ТКБ-521), сообщает « Военный Осведомитель ».

Оружие было захвачено у бойцов ВСУ. Притом неизвестно, как именно редкий «ствол» попал в руки украинских солдат.

Пулемет был разработан Григорием Никитиным и Юрием Соколовым в 1950-х годах. ТКБ-521 был одним из основных конкурентов пулемета Калашникова (ПК) в конкурсе на единый пулемет Вооруженных сил СССР. В итоге ПК эту битву выиграл.

По слухам, после проигрыша в конкурсе большинство пулеметов ТКБ-521 не стали утилизировать — их просто перевезли на склады.

Ранее стало известно, что якуты могли угнать у украинцев немецкий танк Leopard-2 в зоне СВО. В Сети появился соответствующий ролик.