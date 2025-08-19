Россияне увидят мини-парад планет

Сегодня в предрассветные часы «Мини-парад планет» начнется около двух часов ночи и продлится до рассвета, когда на северо-восточном горизонте выстроятся в линию Венера, Юпитер, Луна и Меркурий.

По словам астрономов, самым ярким объектом будет Венера, напоминающая «далекий фонарь», рядом расположится менее яркий Юпитер. «Убывающий лунный серп с характерными рожками, направленными от планет, станет своеобразным указателем к этому небесному трио», — поясняют специалисты.

Около четырех утра к ним присоединится обычно неуловимый Меркурий, завершив эту космическую композицию.

Для наблюдения лучше выбрать открытую местность вдали от городских огней — явление будет видно невооруженным глазом, но бинокль позволит рассмотреть детали.