Россияне устраивают VIP-ретриты в Подмосковье на крещенские купания

Многие россияне решили уединиться и заняться духовными практиками во время крещенских купаний. В основном они приезжают для этого в Подмосковье, сообщает SHOT .

Ретриты в ночь с 18 на 19 января оказались популярной услугой. Пока одни граждане по традиции будут окунаться в прорубь, другие решили отдыхать под звуки ветра и заниматься энергопрактиками. Конечно, без окунания в купель не обойдется и в этом варианте.

Один из популярных ретрит-центров расположен на Новой Риге. Он предлагает спецпрограммы, обещая гостям очищение, самопознание и обновление.

Стоимость стандартного ретрита там — 6,5 тыс. рублей с человека. В цену входит ужин с фермерскими продуктами, церемонии окуривания, баня с купанием в снегу, хамам, чайная церемония, отдых под звуки ветра, телесная практика и ночное окунание в купели.

Также можно приобрести VIP-ретрит, который стоит 9 тыс. рублей. Сюда дополнительно идут киновечер, выступление поэта и музыканта. Утром гостям обещают завтрак, йогу, консультацию гуру, круг силы.

В ночь с 18 на 19 января отмечается Крещение Господне. Главной традицией праздника является погружение в прорубь. Где можно будет окунуться на Крещение в Москве и Подмосковье в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

