Россияне установили рекорд по получению убежища в США

Иммиграционные суды в США за 2024 финансовый год (длится с октября по сентябрь) удовлетворили 2915 прошений россиян о предоставлении убежища на территории Соединенных Штатов, сообщает RTVI со ссылкой на данные TRAC.

Данный показатель уже сейчас превысил прошлогодний (1981) и стал рекордным как минимум с 2001 года. При этом еще порядка 36 тыс. российских граждан в настоящий момент ожидают рассмотрения дел.

В США предоставить убежище иностранцам могут, если им в случае возвращения на родину грозит преследование за политические убеждения, религиозные взгляды, сексуальную ориентацию, расу или принадлежность к определенной соцгруппе.

По данным TRAC, средний срок рассмотрения дела о предоставлении убежища в Соединенных Штатах составляет 977 дней. То есть сейчас решения дождались те, кто подавал прошения еще в 2021 году.

Большинство прошений об убежище подают в защитном порядке — когда против человека уже инициировали дело о депортации. В суде он может заявить, что его нельзя высылать, поскольку он имеет право на убежище в США.