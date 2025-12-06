Россияне стали жаловаться на «синий экран смерти» после обновления Windows 11
После установки последнего обновления Windows 11 российские пользователи столкнулись с «синим экраном смерти». Пользователи утверждают, что обновление вызывает потерю данных и повреждение жестких дисков в их компьютерах, сообщает SHOT.
Обновление под номером KB5063878 было выпущено в середине августа. C начала осени оно вызывает проблемы у пользователей в Европе и Японии, а в последние недели от него страдают и российские пользователи. Жители РФ сообщают о неработоспособности жесткого диска после перезагрузки обновленной версии системы.
Оказалось, что последняя версия операционной системы содержит дефект, из-за которого SSD-накопитель «пропадает». Раздел может отображаться как RAW, что означает, что хранилище может быть недоступно в проводнике. Вместо привычного рабочего стола появляется «синий экран смерти».
Проблема возникает, когда SSD заполнен более чем на 60%. Восстановление работоспособности возможно только путем удаления обновления.
Компания Microsoft пока не дала официального подтверждения прямой связи между KB5063878 и массовыми поломками жестких дисков.
Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать «Центр обновления Windows» с целью получения доступа к персональным данным пользователей и их последующей краже.
