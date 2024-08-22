Россияне стали тратить больше денег на дачу, сад и огород

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с аналитическим центром «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование, в ходе которого выяснили, как изменились финансовые затраты граждан России в дачный период. В первой половине 2024 года фиксировалось увеличение расходов на товары для дачи, сада и огорода, сообщили в пресс-службе «ОК».

Увеличение расходов на дачные товары связали с ростом интереса к отдыху, садоводству и связанному контенту в интернете. Кроме того, россияне стали активнее выращивать собственные овощи и фрукты, а также обновлять садовый инвентарь

В первом полугодии 2024 года средняя сумма расходов на садовые и дачные товары в России возросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 3564 рублей. При этом число покупок увеличилось на 12%, что свидетельствует о растущем интересе россиян к отдыху на даче и более частым выездам за город. Специалисты аналитического центра «Чек Индекс» считают, что на увеличение времени, проведенного на даче, влияют улучшение инфраструктуры и рост числа дачной недвижимости в пригородных зонах.

Наиболее значительные изменения наблюдаются в сегменте семян: россияне купили на 18% больше упаковок, а средняя цена на них возросла на 11%. Это указывает на рост интереса к самостоятельному выращиванию овощей и фруктов.

Владельцы дач в этом году также стали более активно вкладывать средства в обновление своего инвентаря, выбирая товары более высокого качества из премиального сегмента. Расходы на лопаты, метлы, тачки и тележки увеличились на 8-9%, а объем продаж этих категорий товаров вырос на 10%.

Тем не менее, не все группы товаров продемонстрировали увеличение среднего чека. Например, на саженцы он уменьшился на 8%, в то время как количество покупок возросло на 26%.

По данным «Одноклассников», у населения наблюдается нарастающий интерес к советам для работы на дачных участках. В течение января-июня объем контента в соцсети, связанного с садом и огородом, увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметен рост интереса к таким публикациям среди пользователей из Москвы и Подмосковья.