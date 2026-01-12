Россияне стали чаще экономили на лекарствах

В 2025 году граждане России стали чаще экономить на лекарствах и покупать их по акциям, либо искать дешевые аналоги, пишут « Известия ».

Согласно исследованию компании Points Health, среди основных причин изменения поведения покупателей — ускорение роста цен на препараты, падение доходов населения и расширение ассортимента доступных аналогов.

Россияне выбирали препараты других аптечных сетей либо наиболее выгодные аналоги с разницей в цене на 80-150 рублей.

Несмотря на эту тенденцию, фармрынок вырос по сравнению с 2024 годом на 13%.

В России в список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖНВНЛС) было добавлено восемь наименований, в то время как 20 препаратов были из него исключены.

