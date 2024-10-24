Россияне снова могут скачивать обновления драйверов для видеокарт Nvidia

Россияне снова могут скачать обновления драйверов для видеокарт Nvidia с официального сайта компании, эта опция была недоступна несколько часов, сообщает РИА Новости .

Вечером 23 октября пользователи видеокарт Nvidia из России обнаружили, что компания заблокировала для них возможность вручную скачать обновления драйверов с официального сайта. При попытке получить новый софт пользователи видели сообщение о том, что наложен запрет на соответствующее действие, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast.

Спустя несколько часов стало известно, что ручное скачивание драйверов снова доступно. Проблем на сайте не наблюдается.

С чем были связаны временные ограничения, не уточняется. Автоматическое обновление драйверов видеокарт Nvidia заблокировала россиянам в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.