Россияне снова могут скачивать обновления драйверов для видеокарт Nvidia
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Россияне снова могут скачать обновления драйверов для видеокарт Nvidia с официального сайта компании, эта опция была недоступна несколько часов, сообщает РИА Новости.
Вечером 23 октября пользователи видеокарт Nvidia из России обнаружили, что компания заблокировала для них возможность вручную скачать обновления драйверов с официального сайта. При попытке получить новый софт пользователи видели сообщение о том, что наложен запрет на соответствующее действие, а запрос заблокирован файерволлом Edgecast.
Спустя несколько часов стало известно, что ручное скачивание драйверов снова доступно. Проблем на сайте не наблюдается.
С чем были связаны временные ограничения, не уточняется. Автоматическое обновление драйверов видеокарт Nvidia заблокировала россиянам в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.