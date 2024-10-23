сегодня в 20:54

Nvidia закрыла пользователям из РФ доступ к обновлениям драйверов видеокарт

Россияне больше не могут вручную скачать и обновить драйверы для видеокарт американской компании Nvidia, пишет ТАСС .

Пользователи из России пытались скачать обновления с официального сайта компании, но ничего не получилось.

При попытке скачать обновления драйверов видеокарт Nvidia появляется сообщение об ошибке. В сообщении говорится о запрете на совершаемое действие.

Nvidia приостановила продажу своей продукции в России и автоматическое обновление программного обеспечения в 2022 году после начала СВО.