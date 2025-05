Россияне смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам

OK запустили мини-приложение с памятными мемориалами в России и других странах

В социальной сети «Одноклассники» в рамках проекта «Цветок Победы» запущено специальное мини-приложение. Оно предоставляет возможность пользователям, независимо от их местонахождения, отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. В преддверии празднования Дня Победы авторы-путешественники OK лично возложат цветы к памятным местам от лица всего сообщества соцсети, сообщает пресс-служба OK.

«Цветок Победы»

«Цветок Победы» — это проект «Одноклассников», сочетающий онлайн- и офлайн-активности и приуроченный к 80-летию Великой Победы. Его цель — объединить миллионы людей со всего мира в выражении благодарности героям войны, дать им возможность почтить их память и проявить уважение, даже если личное посещение памятных мест невозможно.

Мини-приложение

В преддверии памятной даты в OK стало доступно тематическое мини-приложение с виртуальными мемориалами, расположенными на территории России и за ее пределами. Среди них — монумент Победы в Москве, волгоградский памятник «Родина-мать зовет!», Ржевский мемориал Советскому солдату, мемориал героическим защитникам Тулы, Брестская крепость в Беларуси и другие знаковые места. Всего представлено более 15 мемориальных комплексов в разных регионах. Любой желающий, независимо от наличия аккаунта в OK, может виртуально возложить цветы к этим памятникам и тем самым отдать дань памяти героям. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать мемориал из списка и нажать кнопку «Возложить цветы».

Пользователи социальной сети могут также поделиться информацией о своем участии в этой акции с друзьями и подписчиками в ленте OK. Мини-приложение «Цветок Победы» является бесплатным и доступным для всех. Кроме того, в приложении пользователи найдут аудио-рассказы о каждом из представленных мемориалов, подготовленные командой OK совместно с экспертами Российского военно-исторического общества.

Авторы-путешественники

Авторы-путешественники OK — Тимур Юсупов, Дмитрий Куликов, Марк Еремин и Татьяна Гриценко — совершат путешествие протяженностью в тысячи километров, посетят мемориальные комплексы в 17 городах, создадут материалы об этих местах, исторических событиях и подвигах, и от имени всех пользователей «Одноклассников» возложат живые цветы.

Все материалы, собранные авторами OK, станут основой тематической экспозиции в Музее Победы в Москве. Кроме того, до конца мая на стенде OK, который будет представлен в музее, все желающие смогут воспользоваться специальным оборудованием для реставрации старых фотографий. Также в социальной сети OK будет организована прямая трансляция вечернего салюта, который состоится в Парке Победы на Поклонной горе.