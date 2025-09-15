Россияне сдали более 550 тонн макулатуры в рамках акции «БумБатл» летом

Россияне сдали более 550 тонн макулатуры по итогам летнего сезона Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Организаторы определили победителей в личном и семейном зачетах, а также озвучили промежуточный рейтинг регионов, сообщается на сайте экологической акции.

С июня по август к акции «БумБатл», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», присоединилось около 250 тыс. россиян. Вместе они собрали и передали на переработку более 550 тонн макулатуры. В поддержку летнего сезона «БумБатла» волонтеры движения «Экосистема» вместе с маскотами БумБоем и БуМашей провели серию экоактивностей на фестивалях, в парках и на туристических площадках по всей стране.

«Летний сезон „БумБатла“ показал, что экологическая ответственность становится неотъемлемой частью жизни россиян даже во время отдыха. Участники акции не только отдыхали, но и вносили вклад в сохранение природных ресурсов. Мы видим растущий интерес к акции и уверены, что осенний сезон принесет еще более впечатляющие результаты», — заявил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Лидером семейного зачета «БумБатла» по итогам сезона стала семья Матвея Кашубы из Амурской области, которая до этого одержала победу в весеннем сезоне. Им удалось снова занять первое место, сдав на переработку 9983,3 кг макулатуры.

Семья Юлии Гарбач из Новгородской области заняла второе место в семейном зачете, собрав 1970 кг макулатуры. Третье место досталось семье Эльмиры Шихалиевой-Мазуровой из Ханты-Мансийского АО, которые сдали 699,8 кг макулатуры.

В личном зачете победу одержал Евгений Георгиевский из Ямало-Ненецкого АО, собравший и сдавший на переработку 2033,1 кг макулатуры. Второе место завоевал Даниил Прокофьев из ЛНР с результатом 1173 кг, а замкнула тройку лидеров Анна Арбапова из Амурской области, которая сдала 1053,1 кг бумаги.

Итоги командного и регионального зачетов будут подведены в марте 2026 года. По промежуточным данным, по объемам сданного вторсырья в категории «Крупные регионы и мегаполисы» лидируют Москва, в категории «Крупные регионы» — Республика Башкортостан, в категории «Средние регионы» — ЛНР, а в категории «Малые регионы» — Амурская область. Ямало-Ненецкий АО занимает первое место в «Арктическом рейтинге» с большим отрывом.

Все победители получат ценные призы и награды от организаторов и партнеров акции, среди которых — Российский футбольный союз, ПСБ и АНО «Больше, чем путешествие». Кроме того, подарки ждут победителей летнего конкурса креативных постов.