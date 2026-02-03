Россияне рассказали, как поддерживают здоровье в зимние морозы

Соцсеть «Одноклассники», «Погода Mail» и «Здоровье Mail» провели опрос среди россиян и выяснили, как жители страны поддерживают иммунитет и здоровье в зимний период, сообщает пресс-служба ОК .

Исследование показало, что 52% россиян не заметили изменений в самочувствии зимой по сравнению с другими сезонами. При этом 41% респондентов признал, что в холодное время года чувствует себя хуже, а только 7% отметили улучшение состояния. Эксперты связывают это с личными предпочтениями к зимним активностям и проживанием в регионах с мягким климатом.

Главной проблемой зимой россияне назвали недостаток солнечного света — на это пожаловались 55% опрошенных. Сложности с передвижением из-за гололеда испытывают 46%, а сухость кожи и слизистых отметили 45% участников. Дискомфорт от низких температур ощущает 41% респондентов, а 40% волнует риск простудных заболеваний. Кроме того, 37% сообщили о сезонной хандре и упадке сил, а 26% сталкиваются с трудностями поддержания физической активности на улице.

Для поддержания здоровья зимой 61% россиян выбирают теплую одежду и обувь. Народные средства, такие как имбирь, мед и травяные чаи, используют 48% опрошенных. Еще 41% стараются высыпаться и полноценно отдыхать, а 33% поддерживают иммунитет прогулками на свежем воздухе.

Большинство респондентов — 66% — не меняют рацион зимой, 22% увеличивают долю калорийной пищи и горячих напитков, а 12% корректируют питание из-за большего времени, проведенного дома. Около 70% считают важным включать в рацион традиционные сезонные продукты, такие как квашеная капуста, соленья и замороженные ягоды. При этом только 3% воспринимают сильные морозы как повод для активного отдыха.

Опрос проводился 29 января среди более 6 тыс. человек из 50 регионов России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.