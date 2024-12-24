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Россияне просят Деда Мороза заказывать им подарки на маркетплейсах

На собственной пресс-конференции в Москве Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что ему пишут письма с просьбой заказать на Новый год подарок с маркетплейса.

«Конечно, просят сотовые телефоны, роликовые коньки, планшеты, компьютеры. Но самое интересное, что иногда говорят: „Дорогой Дедушка Мороз, вот ссылка на маркетплейс и адрес пункта выдачи поближе к дому“», — отметил волшебник.

По его словам, много писем приходит с просьбой сделать так, чтобы наступил мир.

Российский Дед Мороз добавил, что в течение года посетил своих иностранных коллег — новогодних волшебников.