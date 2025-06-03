Россияне предложили ввести принудительную «удаленку» для «ароматных» коллег

Фото - © Удаленная работа в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф

сегодня в 17:03

Жители России на лето хотят отправить на удаленную работу «ароматных» коллег

Большинство россиян выступает за введение дистанционного формата работы в летний период для коллег, которые не соблюдают правила личной гигиены и распространяют «ароматы» по офису. Опрос Life.ru показал, что 63% респондентов хотя бы раз сталкивались с проблемой неприятного запаха, который исходил от коллег в офисе.

Опрос показал, что почти две трети респондентов (63%) сталкивались с «ароматными» коллегами именно в офисах, где кондиционеры не справлялись с работой и запах пота стремительно распространялся в помещениях.

Большинство участников опроса (80%) считает важным ввести принудительный дистанционный формат работы для таких сотрудников. Более радикальную позицию занимают 11% опрошенных, они предлагают штрафовать людей за несоблюдение личной гигиены.

71% опрошенных заявил, что также недоволен коллегами, которые злоупотребляют парфюмерными средствами в жаркую погоду.

Ранее россиянам рассказали, как с помощью питания можно скорректировать запах пота и сделать его менее ярким.