Россиянам ответили, как с помощью питания избавиться от сильного запаха пота

Как отметила эксперт, усилить запах пота способны такие продукты, как чеснок, лук и кинза. Врач предупредила, что продукты с ярким ароматом попадают в организм и затем испаряются через пот, поэтому его запах может стать сильнее.

При этом существуют и так называемые «нейтральные» продукты, которые способны поддерживать выделение и поддержание приятного запаха. В числе таких продуктов косметолог отметила овощи, фрукты и молочные изделия.

«Кроме того, употребление достаточного количества воды также может способствовать снижению концентрации запаха пота», — заключила Мухина.