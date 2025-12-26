Россияне получают мышей вместе с новогодними елками

Россияне столкнулись с проблемой при покупке новогодних елок — вместе с деревьями они получают настоящих мышей, сообщает URA.RU .

По словам некоторых покупателей, они обнаружили мышей вместе с новогодней елкой. Грызуны прятались либо в дальнем уголке коробки, либо между ветками.

При этом мышей находили при покупке как искусственных, так и живых деревьев. После того, как упаковку открывали, грызуны разбегались по квартире.

Одна семья успела распаковать елку, как из нее тут же выбежала мышь. Грызун сразу оказался в лапах у кота. В другой семье мышку обнаружили только на следующий день после того, как была открыта коробка с главным новогодним атрибутом. Грызун сидел в ванной комнате.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы обнаруженных на новогодних деревьях клещах. Эколог Илья Рыбальченко рассказал, что выращенные в питомниках елки не подвержены заражению клещами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.