Россияне отменили 25% туров в Дагестан на майские праздники

Российские туристы стали массово отказываться от поездок в Дагестан. Отменено 25% бронирований на майские праздники, сообщают « Известия ».

Как рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, продажи новых туров на майские выходные также упали примерно на 70%. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что недельный объем бронирований в республику снизился на 40%. В туроператоре «Алеан» оценили падение темпа бронирования в пределах 20% неделя к неделе.

При этом в компании подчеркнули, что временное охлаждение спроса вряд ли повлияет на летние продажи. Новые бронирования экскурсионных туров и пляжных отелей на лето продолжают поступать каждый день.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля.

