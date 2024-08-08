Россияне оставили более 6 тысяч жалоб на то, что не работает YouTube

Сбой.рф: более 6 тыс жалоб на проблемы с доступом к YouTube поступило за сутки

На сайте мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России за последние сутки зафиксировано более 6 тысяч жалоб о том, что видеохостинг YouTube не работает на территории страны.

Больше всего жалоб поступает из Москвы — 21% от всех сообщений о проблеме с доступом к сервису. На втором месте по количеству жалоб расположился Санкт-Петербург. Третье место разделили между собой Краснодарский край и Свердловская область, из этих регионов поступило одинаковое количество сообщений о сбое — 5%.

Меньше всего поступает жалоб из Челябинска, Иркутской, Ростовской и Нижегородской областей, а также Пермского края. На эти регионы приходится по 2% жалоб.

Ранее проблемы с доступом к YouTube были зафиксированы в шести российских регионах. Пользователи сообщали, что не могли включить ни один ролик на видеохостинге.