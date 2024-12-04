Россияне охотятся за загадочным грибом долголетия на Алтае

Жители Алтайского края открыли зимнюю охоту на загадочный гриб долголетия и молодости, сообщается в группе «Грибы и грибники Алтайского края» в соцсети «ВКонтакте».

Грибники собирают в лесу чагу, также известную как трутовик скошенный или березовый гриб. Он широко используется в народной медицине и славится своими целебными свойствами. Также чага обладает способностью укреплять иммунитет и бороться с вирусами.

«Это нужно, пить! Чага — гриб долголетия и молодости», — заявил один из местных грибников.

Наиболее часто чага встречается на березах, поэтому ее часто называют «черный березовый гриб». Произрастает в России, а также в странах Восточной Европы и Кореи. В США гриб можно найти в северных регионах и в горах Аппалачи.

Ранее биологи из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН провели комплексное исследование подводного мира акватории Курильских островов.