Интересные находки: ученые исследовали подводный мир Курильских островов

Биологи из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН провели комплексное исследование подводного мира акватории Курильских островов, сообщает сайт MK.Ru .

В результате ученые пришли к ряду выводов: из акватории пропала молодь двустворчатых моллюсков, которые являются важными экомаркерами моря, на островах нашли новые виды морских червей, а из морского ежа можно получить лекарство для зрения. В целом морские обитатели бывают полезны для фармакологии.

«Губки, актинии, морские ежи, микроскопические грибы и водоросли, которые мы извлекли с морского дна, экстрагируются нами, а затем в этих экстрактах мы ищем полезные для человека биологически активные соединения», — рассказал участник экспедиции из Тихоокеанского института биоорганической химии Дмитрий Пелагеев.

По его словам, все эти существа являются основой для получения биодобавок, и некоторые из них даже обладают противоопухолевой активностью.