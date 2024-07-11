Россияне не могут открыть часть разделов «Дзена» из-за сбоя
Сбой произошел в работе платформы «Дзен»
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В России пользователи Сети массово жалуются, что не могут открыть некоторые разделы «Дзена», пишет РИА Новости.
По данным на 12:15 мск, в «Дзене» не работает главная страница. При открытии платформы пользователи видят только название площадки.
Специалисты «Дзена» уже работают над устранением проблемы. Что привело к массовому сбою, не уточняется.
Ранее пользователи Сети из разных регионов России не могли зайти в YouTube. В работе видеохостинга непродолжительное время наблюдались проблемы.