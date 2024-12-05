Россияне начнут поступать в вузы по-новому: правила приема изменены

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новый порядок приема в высшие учебные заведения, который начнет действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029 год. Изменения коснутся поступления на бакалавриат, специалитет и магистратуру, сообщает «Царьград» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Новые правила устанавливают фиксированные сроки подачи документов и сроки зачисления. Также изменены правила целевого набора.

В рамках основного приема абитуриентов, поступающих на бюджетные места на специалитет и бакалавриат по приоритету, вузы будут обязаны завершать прием документов не позднее 2–3 августа. Основной этап завершится 6–7 августа, дополнительный — 10–11 августа. Прием на обучение на платной основе должен окончиться не позднее 30 сентября.

Правила изменены и для магистратуры. Если раньше вузы по своему усмотрению устанавливали сроки обнародования конкурсных списков и проведения зачисления на бюджетные и платные формы, то теперь зачисление на магистратуру должно завершиться к 29 августа (основной прием), 20 сентября (дополнительный прием) и 30 сентября (платные программы).

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что с 2025 года подать заявление на поступление по программе магистратуры можно будет через сервис «Госуслуги». Зачисление на бюджетные места будет производиться по заявлению о согласии на зачисление — его можно будет подать только в один вуз по выбранной специальности, воспользовавшись «Госуслугами».

В некоторых высших учебных заведениях России сочли спорными новые правила, установленные министерством. К примеру, начальник отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин в беседе с РБК заявил, что у него «вызвало вопросы» решение ведомства о сроках выхода приказов на зачисление в магистратуру в августе.

«Это не только гарантирует нервное лето для абитуриентов, но и требует корректировки учебных планов в вузах, чтобы не был сорван начальный период обучения», — считает он.