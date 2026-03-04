Россияне начали сдавать кошек в аренду для фотосессий

Владельцы породистых кошек в России сдают питомцев в аренду для фотосессий, детских встреч и новоселий. Доход частично покрывает расходы на содержание животных, сообщает Life.ru .

Хозяйка сфинкса по кличке Ева Евгения Андриевская рассказала, что кошка участвует в фотосессиях и демонстрирует одежду, которую владелица шьет сама. Ева также появлялась в эфире Первого канала. Питомицу приглашают на встречи с детьми, чтобы познакомить с необычной породой.

«По поводу дохода — нельзя сказать, что Ева полностью покрывает свои расходы. Хотя если активно заниматься рекламой и продвижением аренды, можно компенсировать траты на ветеринаров, корм, лоток и амуницию. Если заработка не хватает, мы, конечно, добавляем ей „на жизнь“» — рассказала Евгения.

Похожий опыт у Виктории Победы, владелицы кошки породы као-мани по кличке Мерседес. Идея сдавать животное в аренду появилась в год Кота, когда вырос спрос на фотосессии с питомцами. Мерседес также приглашают на новоселья — по традиции кошка первой заходит в новый дом.

«Самостоятельно покрывать свои расходы она, конечно, не может — это и корм, и ветеринары, и прочие траты. Но к людям относится прекрасно. Аренда не вызывает у нее стресса», — поделилась Виктория.

По словам владельцев, такие подработки не приносят полной окупаемости, но помогают частично компенсировать расходы на содержание животных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.