Россияне массово скупают магний от депрессии перед Новым годом

Спрос на магний вырос в стране на 71%, люди массово скупают эти витамины, надеясь вылечиться от депрессии и предновогодней хандры, сообщает SHOT .

По данным «АТОЛ Онлайн», наблюдается резкий скачок продаж магния в этом году. Пик (34%) пришелся на осень.

Производители также заметили этот рост спроса. Они подняли цены на витамины. На сегодняшний день в среднем одна баночка стоит 742 рубля. Осенью прошлого года магний продавали на 14% дешевле.

Эксперты считают, что спрос на витамины объясняется ростом стресса и проблем со сном у людей. Тревожность у россиян усугубилась осенью, а также перед Новым годом. Так, россияне начали подводить итоги года и переживать из-за отсутствия планов на праздники.

Многие покупатели надеются, что эти добавки смогут подлечить нервы. Но доктора советуют на такой результат особо не рассчитывать и, если совсем станет плохо, то лучше пройти терапию.