Россияне массово переходят на офлайн-мессенджеры

Жители РФ массово скачивают офлайн-мессенджеры. В марте спрос на один из них увеличился на 400%, сообщает Baza .

Для телефонов выпустили мессенджеры для общения, которые могут функционировать без интернета. Некоторые из них работают на mesh-сети, в рамках которой смартфоны обмениваются данными с помощью друг друга. Для этого они используют Wi-Fi и Bluetooth. Среди подобных программ BitChat и Briar.

В марте в отечественном поисковике приложение BitChat искали на 400% чаще, чем в феврале. Популярность Briar выросла на 70%.

Britchat mesh на iPhone в магазине приложений вырос с 180 до 141 места. Briar поднялся в категории «Связь» со 148-й на 46-ю позицию.

В России с 10 февраля замедляют Telegram. Мессенджер нарушает российское законодательство.

