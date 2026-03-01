Россияне будут отдыхать в марте десять дней

Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин рассказал, что россияне будут отдыхать в марте 10 дней, сообщает РИА Новости .

«В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день и 10 выходных, один из которых — праздничный», — рассказал он.

При этом для сотрудников, работающих по сменному или гибкому графику, число рабочих и выходных дней устанавливается согласно утвержденному расписанию. В таком режиме рабочая смена может выпасть на любой день, в том числе праздничный.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

