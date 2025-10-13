Россиянам в Латвии предложили пройти языковые курсы за 200 тысяч рублей

Вопрос о выдворении россиян в стране стоит остро. Проблема состоит в подтверждении знания латышского языка на уровне A2, а также прохождении проверки безопасности.

Среди русскоговорящих, которым необходимо пройти тест, есть много пенсионеров. Пожилые люди отказываются идти на сдачу экзамена, потому что им не с кем общаться на латышском.

Кроме того, в стране на защиту русскоязычного населения встали латыши. Они считают, что экзамен по языку и депортация нарушает демократические ценности Евросоюза. А также жители возмущены, что в отношении украинцев подобные правила не действуют, ведь многие из них не знают базового уровня латышского языка.

Латыши подчеркивают, что их язык не столь популярен, как русский, поэтому репетиторы завышают стоимость базовой подготовки к тестам. Цена — около 2 тыс. евро (примерно 190 тыс. рублей), но есть вероятность не сдать экзамен с первого раза.

После 13 октября в Латвии, все, кто не сдал тест, будут лишены вида на жительство и принудительно выдворены Государственной пограничной охраной за пределы страны.

