Россиянам центнерами продавали просроченную «молочку» на Урале

В городе Ирбит Свердловской области Роспотребнадзор изъял из продажи в магазине «Доброцен» 300 кг просроченной и фальсифицированной молочной продукции, сообщает «Царьград» .

Как уточнили в ведомстве, в магазине продавали продукты с нарушением требований к маркировке. Теперь торговую точку обязали устранить нарушения и выплатить штраф в 350 000 рублей. Директору магазина также вынесли предупреждение.

«В частности, к реализации допускалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке — 287 единиц весом 117 килограмм», — цитирует издание пост Роспотребнадзора в Telegram.

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