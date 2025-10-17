Россиянам рассказали, почему нельзя лишать себя маленьких радостей ради экономии

Отказ от маленьких радостей в целях экономии может негативно сказаться на моральном состоянии, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на «Лайфхакер».

Зачастую, стремясь сохранить деньги, люди в первую очередь сокращают траты, приносящие лишь радость. Однако такие приобретения важны для поддержания ментального здоровья и не являются бесполезными. Проблемы начинаются тогда, когда на маленькие радости уходят слишком большие суммы.

Чрезмерные ограничения тяжело переносятся человеком. Тотальная экономия может привести к срывам и потере мотивации. Переусердствовав, можно разочароваться в самой идее экономии и разом потратить все сбережения.

К тому же, долгосрочное планирование не всегда оказывается точным. Постоянно отказывая себе во всем ради неопределенного будущего, можно обнаружить, что это будущее уже наступило, а желаний больше нет.

И наконец, экономия на маленьких радостях не дает существенного эффекта. Например, отказ от ежедневного кофе может позволить сэкономить 48 тысяч рублей в год, что является ощутимой суммой, но недостаточной для кардинального изменения жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.