Россиянам рассказали о начислении пенсий в январе

Бывшая вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова рассказала, что пенсии за январь следующего года в РФ начнут начислять в конце декабря 2025-го из-за длинных новогодних выходных, сообщает RT .

«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», —отметила она.

Эксперт добавила, что через банковские карты поступления ожидаются 25–29 декабря, а наличные поступят на «Почту России» 25–30 декабря.

С 2026 года пенсия неработающих пенсионеров возрастет на 7,6%. С февраля поднимут пенсии с учетом инфляции за прошлый год, а с апреля — увеличат социальную выплату после пересмотра по данным Социального фонда, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Так, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей. До 9 584,69 рубля увеличится и фиксированная часть пенсионного обеспечения. А стоимость одного пенсионного балла поднимут до 156,76 рубля, говорит эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.