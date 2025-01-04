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Россиянам рассказали, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов напомнили о росте тарифов ЖКХ в 2025 году, пишет « Российская газета ».

С 1 июля пройдет индексация тарифов на газ, электричество, воду и отопление. В среднем по стране тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 12%.

Рост цен на коммунальные услуги был заложен в федеральный бюджет на 2025–2027 годы.

Отмечается, что точная цифра зависит от региона.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь жители Москвы израсходовали на 23% меньше воды, чем в обычные дни. Системы водоснаджения работали без сбоев.