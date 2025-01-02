Москвичи в новогоднюю ночь израсходовали на 23% меньше воды, чем в обычные дни

В новогоднюю ночь жители Москвы израсходовали на 23% меньше воды, чем в обычные дни. Системы водоснаджения работали без сбоев, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Так, в последний день прошедшего года показатели потребления воды составили 2,93 млн куб. м., в то время как 1 января 2025 года — 2,25 млн куб. метров.

Все городские системы жизнеобеспечения работали в новогоднюю ночь в штатном режиме. Внештатных ситуаций в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не зафиксировано.

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме», — заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что оперативный и ремонтный персонал, который находится на круглосуточном дежурстве, принимает все необходимые меры для бесперебойной работы городских систем жизнеобеспечения.