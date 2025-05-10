Россиянам рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке вина

Главный винодел винодельни «Юбилейная» (ГК «Абрау-Дюрсо») Антон Катаржин заявил, что при покупке вина стоит изучить контрэтикетки на обратной стороне бутылки, сообщает РИА Новости .

«Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен», — сказал Катаржин.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день в России более 250 виноделен. Винная карта страны поражает масштабом — на ней Краснодарский край, Крымский полуостров и Республика Дагестан.

Ранее ресторатор Дмитрий Левицкий заявил, что вино становится нормальным напитком для мужских компаний. При этом эксперт подчеркнул, что хорошего вина в России сегодня недостаточно.