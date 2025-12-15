Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская рассказала, что в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщает агентство « Прайм ».

«Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60 лет», —отметила она.

Эксперт добавила, что 2026 год — последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста.

С 2026 года пенсия неработающих пенсионеров возрастет на 7,6%. С февраля поднимут пенсии с учетом инфляции за прошлый год, а с апреля — увеличат социальную выплату после пересмотра по данным Социального фонда, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Так, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей. До 9 584,69 рубля увеличится и фиксированная часть пенсионного обеспечения. А стоимость одного пенсионного балла поднимут до 156,76 рубля, говорит эксперт.