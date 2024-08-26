Россиянам рассказали, какую погоду ждать этой осенью

До наступления первого осеннего месяца осталось всего 5 дней. Климатолог, кандидат географических наук, доцент Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова рассказала, какой будет погода этой осенью, и когда ожидать бабье лето, сообщает «ФедералПресс» .

«Хорошая погода будет, обязательно. Но это уже будет не лето, а раннее бабье лето мы ждем — конец августа и начало сентября», — поделилась Пестрякова.

Климатолог отметила, что лето заканчивается, когда средняя температура падает ниже 15 ° C. Эта температура может наблюдаться в средней части России.

По ее словам, в США период бабьего лета называют индийским летом из-за того, что оно короткое и очень теплое. Подобные осенние дни встречаются и в других странах.

Между тем, в последние дни августа температура будет выше нормы на 0,5-1 градус. В Московской области на этой неделе ожидается ясная погода без осадков. Столбики термометров в Москве покажут от 28 до 30 градусов тепла, в Подмосковье — от 26 до 31 градусов.