Россиянам рассказали, какие удобрения необходимы для хорошего урожая овощей и фруктов весной

Чтобы получить хороший урожай овощей и фруктов летом важно правильно подготовить почву весной. Кандидат наук по овощеводству Вячеслав Маслов рассказал, какие удобрения идеально подходят для весеннего ритуала, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам Маслова, ранней весной необходимо вносить азотные удобрения, а чуть позже — комплексные удобрения, которые подходят для весенне-летнего периода.

При посадке различных типов косточковых деревьев в посадочные ямы можно добавлять органические удобрения, такие как биогумус, садовый компост или перепревший коровяк. Из минеральных удобрений в этом случае используют двойной суперфосфат. Также подойдет древесная зола.

На грядки можно вносить как органические, так и минеральные удобрения с более широким спектром, пояснил эксперт. Органические удобрения нужно рассыпать по грядке из расчета 20–40 литров на один квадратный метр.

«Затем следует перекопать грунт, погружая лопату на глубину около 15 сантиметров. Минеральные удобрения лучше использовать в виде порошка или гранул, чтобы они растворялись в почве постепенно», — отметил Маслов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить почве необходимое питание и создать благоприятные условия для хорошего урожая овощей и фруктов летом, резюмировал специалист.