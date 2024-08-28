Россиянам рассказали, как выявить в окружении абьюзера

Абьюз или абьюзивные отношения представляют собой тип взаимодействия, в рамках которого агрессор применяет насилие к своей жертве. Психолог Оксана Защиринская рассказала, какие есть признаки абьюза, сообщает «Узнай.ру» .

Эксперт выделила 4 основных вида абьюза: эмоциональный или психологический, экономический, сексуализированный, физический.

В токсичных отношениях агрессор не заботится об эмоциональном состоянии своей жертвы, что делает любые попытки к переговорам невозможными. Он начинает контролировать своего партнера, постоянно ставя под сомнение его поступки, слова и образ жизни. Не доверяя жертве, абьюзер постепенно усиливает давление, заставляя своего спутника делать все по своему усмотрению, следуя только его указаниям.

Психолог отметила, что отношения с агрессором оставляют заметный отпечаток на психическом состоянии человека. После завершения токсичных отношений, ему, скорее всего, потребуется обратиться к психологу для восстановления.

«Абьюзеры не понимают, что они абьюзеры, и, как правило, обвиняют во всех трудностях и проблемах жертву», — подчеркнула Защиринская.

Сами абьюзивные отношения имеют цикличность: идиллия (период затишья), напряжение, насилие, примерение. А среди признаков абьюза эксперт выделила эмоциональные качели, газлайтинг, двойные стандарты, необоснованную ревность, тотальный контроль, постоянную критику и обесценивание, изоляцию, неглект (игнорирование эмоционального состояния жертвы), активную и пассивную агрессию, а также шантаж.