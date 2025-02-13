Россиянам рассказали, как выбрать самый полезный хлеб

Пекарь Едлин: в супермаркетах почти нет полезного натурального хлеба

Пекарь-технолог Максим Едлин рассказал о ключевых различиях между хлебом на закваске и дрожжевым. Основное отличие заключается в скорости приготовления: дрожжевой хлеб готовится быстрее, что удобно для производителей, но это менее полезно для здоровья.

Длительная ферментация при производстве хлеба на закваске способствует лучшему усвоению микро- и макроэлементов из муки, а глютен становится более адаптивным для людей с его непереносимостью.

Особое внимание Едлин уделил ржаному хлебу, который невозможно изготовить без закваски. При использовании только дрожжей теряются ценные питательные вещества ржаной муки. Хлеб на закваске содержит дикие дрожжи и кисломолочные бактерии, создавая полезный продукт.

К сожалению, настоящий 100% ржаной хлеб в крупных супермаркетах практически не встречается, так как большие производства часто добавляют пшеничную муку для улучшения объема, что делает хлеб менее натуральным.

«Таким образом, получается по цвету, по виду вроде как бы ржаной хлеб, но на самом деле в нем иногда содержание пшеничной муки значительно больше, чем ржаной», — заключил эксперт в эфире радио Sputnik.