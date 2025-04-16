Россиянам рассказали, как выбрать самый качественный творог

В пресс-службе «Роскачества» ответили, как россиянам можно приобрести самый вкусный и качественный творог, сообщает Life.ru .

Во-первых, на упаковке хорошего продукта по ГОСТу должна быть маркировка «Творог» без дополнительных уточнений в виде «рассыпчатый» или «домашний». Во-вторых, в составе творога, изготовленного по ГОСТу, может содержаться цельное, обезжиренное, нормализованное, восстановленное или сухое молоко. Также в состав могут входить сливки, в том числе сухие, закваска, молокосвертывающий ферментный препарат и хлористый кальций.

Срок годности качественного продукта в полимерной упаковке, как отметили эксперты, составляет 2-3 недели в холодильнике, в герметичной — до 30 дней. Хороший цвет творога — белый или кремовый без пятен, разновидности продукта с повышенной жирностью могут обладать желтоватым оттенком.

Неприятный дрожжевой, затхлый запах и кислый вкус или яркий искусственный сливочный аромат могут сигнализировать о нарушениях в стандартах производства.

В «Роскачестве» россиянам рекомендовали при выборе творога обращать внимание на документы продавцов, условия хранения и соблюдения санитарных норм. Продукция в магазинах проходит необходимые проверки, а творог на рынках может иметь проблемы с качеством.