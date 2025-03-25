Россиянам рассказали, как уберечь подростка от онлайн-вербовки

С 2022 года в России участились случаи поджогов стратегически важных объектов — энергетических сооружений, узлов связи, транспортных систем. Часто эти преступления совершают несовершеннолетние, и суд квалифицирует их как диверсию или терроризм. Злоумышленники манипулируют подростками через интернет, пользуясь их невнимательностью к цифровой безопасности, чтобы вовлечь подростков в поджоги и разрушение инфраструктуры: втираются в доверие, запугивают, обещают «быстрые деньги» или приключения. О том, как обезопасить детей от вербовки, рассказали портал Объясняем.рф и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Почему подростки становятся мишенью?

Дети и подростки — одна из самых уязвимых групп в соцсетях. Они быстро осваивают технологии, но редко задумываются о безопасности, из-за чего легко попадают под влияние манипуляторов, не осознавая последствий.

Преступники находят жертв через соцсети и мессенджеры.

«Особо опасным является использование анонимных мессенджеров и каналов, таких как Telegram, Discord, в которых ребята могут общаться с вербовщиками, не подозревая подвоха», — отметили в Альянсе по защите детей в цифровой среде.

Критическое мышление у детей еще не сформировано, поэтому авантюрные предложения от «виртуальных друзей» могут восприниматься как игра. Непонимание серьезности своих действий делает подростков легкой добычей для манипуляций.

Как вербуют подростков?

Вербовка начинается безобидно: злоумышленники предлагают дружбу, помощь в учебе, деньги или «билет во взрослую жизнь». Постепенно общение переходит в требования совершить противоправные действия.

Один из самых распространенных сценариев — порча инфраструктуры. Подростку дают задание, которое кажется простым: найти сообщников, выбрать объект для поджога, купить компоненты для зажигательной смеси. Само действие занимает минуты, но последствия могут быть катастрофическими.

Чтобы склонить ребенка к преступлению, вербовщики используют разные методы:

обещают легкие деньги или увлекательный квест;

манипулируют желанием стать популярным в соцсетях;

шантажируют взломанными аккаунтами или интимными фото;

запугивают, например, утверждая, что небольшая сумма, переданная «на донат», пойдет на терроризм, и теперь ребенку грозит уголовное дело.

Чаще всего подростков мотивируют деньгами — за поджог объектов связи, транспорта или энергетики могут предложить до 30 тысяч рублей. Вербовщики убеждают, что это «не страшно», но на деле последствия бывают трагичными.

Какое наказание грозит за поджоги?

Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым статьям — с 14. Закон разделяет два типа преступлений: уничтожение имущества и диверсию.

1. Уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ)

Умышленный поджог с ущербом от 5 тысяч рублей может привести к исправительным работам или лишению свободы до 5 лет. Если преступник раскаивается и возмещает ущерб, возможен условный срок.

2. Диверсия (ст. 281 УК РФ)

Поджог предприятий, транспортных узлов, объектов связи или жизнеобеспечения с целью подрыва экономики или обороноспособности страны карается 10–20 годами тюрьмы. Если преступление совершено группой по сговору, срок увеличивается до 12–20 лет.

3. Содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ)

Вовлечение других лиц, подготовка или финансирование диверсии наказываются 8–15 годами лишения свободы. Даже покупка компонентов для поджога, если подросток знал о планах, подпадает под эту статью.

4. Террористический акт (ст. 205 УК РФ)

Поджог или иные действия, создающие угрозу для людей и направленные на дестабилизацию власти, влекут 10–20 лет тюрьмы. Даже если исполнитель не знал истинных целей заказчиков, это не освобождает от ответственности.

Как родители могут защитить ребенка?

Для младших детей можно установить родительский контроль, но с подростками важнее доверительное общение.

По данным Альянса, 96% подростков сталкиваются с цифровыми угрозами, но каждый пятый не рассказывает об этом родителям. Важно, чтобы ребенок мог поделиться тревожными сигналами, зная, что его поддержат.

«Родители играют ключевую роль в предупреждении вербовки своих детей в преступные схемы. Очень важно создать атмосферу доверия в семье, чтобы подростки могли открыто обсуждать свои переживания и проблемы», — подчеркнула председатель Альянса Елизавета Белякова.

Объясните ребенку, что предложения «легких денег» в интернете всегда связаны с риском. Действия, которые кажутся безобидным хулиганством, могут сломать жизнь. Говорите на примерах реальных случаев, избегая пустых запугиваний.

Важно донести: о попытках вербовки нельзя молчать, даже если злоумышленник угрожает. Если подросток узнал о готовящемся преступлении, он должен немедленно сообщить взрослым — от этого зависит безопасность многих людей.

Если ребенок столкнулся с вербовкой, недостаточно просто заблокировать подозрительный контакт. Нужно обратиться в правоохранительные органы — это поможет предотвратить новые преступления.

Где найти информацию о цифровой безопасности?

Родителям стоит научить детей основам защиты в интернете:

что такое цифровой след;

как защищать личные данные;

с кем можно делиться информацией.

Но и взрослым не всегда хватает знаний. Участники Альянса собрали открытую подборку материалов о киберугрозах и способах защиты.

Альянс по защите детей в цифровой среде ставит целью создание безопасного интернета для учебы и общения. Его основали ведущие российские компании: «Билайн», «Газпром-Медиа», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, НМГ, «Ростелеком» и «Яндекс».