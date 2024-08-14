Россиянам рассказали, как составить идеальное портфолио для трудоустройства
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Многие работодатели при отборе кандидатов требуют предоставления не только резюме, но и портфолио, даже если специальность соискателя не связана с творчеством. Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных отметил, что хотя этот документ часто кажется необязательным, на практике он может существенно повысить шансы на успех, сообщает «Секрет фирмы».
По словам эксперта, важно не рассматривать портфолио как простой архив, а включать в него только топ наиболее успешных проектов и работ. Также необходимо указывать конкретные количественные результаты, если это не противоречит соглашениям о неразглашении.
Пшеничных подчеркнул, что формирование портфолио — постепенный процесс. Оптимальный срок давности кейсов — от нескольких месяцев до 2-3 лет. При этом специалист рекомендует создавать «трансформируемое» портфолио, которое можно легко адаптировать под конкретную вакансию.
Эксперт также посоветовал включить в портфолио не только визуальные материалы, но и описание ролей, решенных задач и использованных инструментов. Важно оформить документ аккуратно и профессионально. Наличие как бумажной, так и электронной версии увеличивает шансы на внимание работодателя.