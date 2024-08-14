Россиянам рассказали, как составить идеальное портфолио для трудоустройства

Многие работодатели при отборе кандидатов требуют предоставления не только резюме, но и портфолио, даже если специальность соискателя не связана с творчеством. Директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных отметил, что хотя этот документ часто кажется необязательным, на практике он может существенно повысить шансы на успех, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам эксперта, важно не рассматривать портфолио как простой архив, а включать в него только топ наиболее успешных проектов и работ. Также необходимо указывать конкретные количественные результаты, если это не противоречит соглашениям о неразглашении.

Пшеничных подчеркнул, что формирование портфолио — постепенный процесс. Оптимальный срок давности кейсов — от нескольких месяцев до 2-3 лет. При этом специалист рекомендует создавать «трансформируемое» портфолио, которое можно легко адаптировать под конкретную вакансию.

Эксперт также посоветовал включить в портфолио не только визуальные материалы, но и описание ролей, решенных задач и использованных инструментов. Важно оформить документ аккуратно и профессионально. Наличие как бумажной, так и электронной версии увеличивает шансы на внимание работодателя.