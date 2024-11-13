Россиянам рассказали, как сделать кормушку для птиц и что туда положить

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области рассказали, из чего можно сделать кормушку для зимующих птиц и чем ее наполнить, сообщает ИА «Время Н» .

Конструкция кормушки может быть разной, но основным требованием остается ее большая вместимость, поскольку птицы потребляют много корма. Для предотвращения высыпаний пищи наружу важно сделать высокие бортики.

Кормушку можно создать из любых материалов: фанеры, дерева, пластика, допустимо даже использование пластиковых бутылок или картонных упаковок. Ее можно разместить на даче, в парке, во дворе, на окне или балконе своей квартиры. Главное условие — чтобы к ней не могли добраться ни собаки, ни кошки.

«В сильные морозы птицы больше боятся не холода, а недостатка пищи. Им трудно прокормиться самостоятельно. Человек может помочь пернатым друзьям пережить холода, подкармливая их», — отметили специалисты.

По их словам, мелкие воробьиные птицы в основном питаются семенами трав и деревьев, ягодами рябины, калины, боярышника, насекомыми, которых они находят под корой. Поэтому кормушку следует наполнять разнообразными зернами.

Лидирующую позицию занимают нежареные семена подсолнечника — они подходят почти всем зимующим птицам. Полезны также просо, овес и канареечное семя. В небольших количествах можно предлагать птицам подсушенный белый хлеб. Несоленое сало и мясные обрезки будут хорошим дополнением, особенно для синиц, подчеркнули в областном Минлесхозе.

Сильно не рекомендуется угощать птиц чипсами и другими солеными продуктами. Черный хлеб также под запретом. Такой корм плохо переваривается и может привести к летальному исходу, особенно в сильные морозы, когда у птиц нет доступа к воде, пояснили в министерстве.