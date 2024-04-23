Россиянам рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Диетолог Соломатина: готовое мясо в маринаде может быть опасно

Майские праздники — это время, когда россияне традиционно отправляются на шашлыки. Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что для вкуса и полезности блюда к нему нужно правильно подобрать мясо, сообщает «Вечерняя Москва».

Доктор посоветовала обратить внимание на внешний вид продукта. Мясо должно выглядеть привлекательно и не иметь желтых жировых прослоек. Жирных кусков, по словам Соломатиной, следует избегать, чтобы уменьшить калорийность блюда. Также стоит обратить внимание на ощупь мяса — оно не должно быть липким или обветренным.

Сегодня мясо для шашлыка можно найти на специализированных рынках, в магазинах и на маркетах. Соломатина рекомендует приобретать его в местах, где продукт прошел ветеринарную проверку, чтобы быть уверенным в качестве мяса.

Некоторые люди предпочитают покупать мясо с уже готовым маринадом, однако это может быть опасно, предупредила диетолог.

Производители могут использовать низкокачественное мясо или испорченный продукт и добавлять много приправ и специй, чтобы скрыть неприятный запах.

В связи с этим Соломатина посоветовала отдавать предпочтение более диетическим видам мяса — индейке, курице, рыбе. В свою очередь, баранина, свинина и говядина являются более калорийными мясными продуктами, добавила эксперт.