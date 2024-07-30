Россиянам рассказали, как правильно собирать вишню
Вишня — это источник витаминов, природных антиоксидантов и ценных кислот. При сборе этой ягоды следует придерживаться ряда правил, сообщает Общественная Служба Новостей.
Начать стоит со сроков — понять, пора ли уже собирать тот или иной сорт. К ранним сортам относятся Шоколадница, Шпанка, Молодежная, Малышка, Чудо-вишня и Десертная Морозовой — они готовы к уборке уже во второй половине июня. Среднеспелые сорта созревают в середине июля, а поздние — Любская, Щедрая и Малиновка — уже в августе.
К сбору необходимо подготовиться: надеть плотную одежду с длинными рукавами, брюки и перчатки, головной убор, а также подготовить инструменты. Для сбора вишни нужно подобрать место с достаточно широким пространством и ровной поверхностью.
Вишню можно собирать ручным способом — при помощи рук или плодосборника. Этот способ подходит для небольших объемов урожая и для съема ягод с нижних веток. Механический сбор, в свою очередь, используют уже на крупных плантациях и виноградниках.