Россиянам рассказали, как правильно собирать чернику

Черника — ягода, которая богата минералами и антиоксидантами. Она помогает укрепить зрение, а благодаря высокому содержанию витамина C содействует в борьбе с инфекциями и предотвращает простудные заболевания, сообщает Общественная Служба Новостей .

При сборе черники специалисты советуют начинать с поиска подходящего места. В основном эта ягода растет в северных лесах и в Средней полосе, особенно — в областях с лесами и болотами. Черника начинает созревать во второй половине июня, но пик происходит с конца июля до середины августа.

Для ручного сбора черники стоит взять легкую и удобную тару — например, пластиковую емкость. Если кусты крепкие, можно собирать ее на корточках. Следует внимательно осмотреть куст и найти самые спелые плоды, а затем аккуратно захватить отдельную ягоду пальцами и сорвать ее. В емкость ссыпают сразу несколько ягод, отмечают эксперты.